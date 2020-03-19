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ertelendi mi? 'den son dakika açıklaması

Ülkemizde görülen koronavirüsünden dolayı tedbirler üst düzeye çıkarılırken Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan son dakika açıklaması geldi. Normal şartlarda Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar ve ödemelerine ilişkin son dakika kararını kamuoyuna duyurdu. Tam bu noktada ‘’ ?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Vergi ödemeleri ertelendi mi? GİB'den son dakika KDV açıklaması…

Giriş Tarihi: 19.3.2020 14:40 ABONE OL
Vergi ödemeleri ertelendi mi? GİB'den son dakika KDV açıklaması

ertelendi mi? Ülkemizde Covid 19 coronavirüsü tedbirleri kapsamında tedbirler alınmaya devam ederken son hamle Gelir İdaresi Başkanlığından geldi. 'den vergi ödemeleri hakkında flaş açıklamalar kamuoyunun bilgisine sunuldu. Koronavirüs nedeniyle doğrudan etkilenen mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar ve ödemelerinde değişiklik yapıldı. Peki ? GİB'den son dakika KDV açıklaması

VERGİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ? GİB'DEN SON DAKİKA KDV AÇIKLAMASI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar (gelir vergisi stopaj) ve katma değer vergilerinin ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik olarak gerekli çalışmalar yapıldığını bildirdi. İşte tüm açıklamalar…

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Vergi ödemeleri ertelendi mi? GİB'den son dakika KDV açıklaması
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