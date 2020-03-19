Vergi ödemeleri ertelendi mi? Ülkemizde Covid 19 coronavirüsü tedbirleri kapsamında tedbirler alınmaya devam ederken son hamle Gelir İdaresi Başkanlığından geldi. GİB'den vergi ödemeleri hakkında flaş açıklamalar kamuoyunun bilgisine sunuldu. Koronavirüs nedeniyle doğrudan etkilenen mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar ve KDV ödemelerinde değişiklik yapıldı. Peki Vergi ödemeleri ertelendi mi? GİB'den son dakika KDV açıklaması

VERGİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ? GİB'DEN SON DAKİKA KDV AÇIKLAMASI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar (gelir vergisi stopaj) ve katma değer vergilerinin ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik olarak gerekli çalışmalar yapıldığını bildirdi. İşte tüm açıklamalar…