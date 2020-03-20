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AK Parti'den belediyelere genelge! Kapıya kadar dev hizmet

AK Parti, belediyelere genelge yolladı. Bazı belediyeler 60 yaş üstü vatandaşlara evde gıda hizmetine başladı. Sipariş alan zabıta, kapıya kadar hizmet götürüyor. AK Parti tarafından AK Parti'li belediye başkanlarına gönderilen genelgede, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, gerekli dikkatin gösterilmesi ve bu konuda belediyelerin topluma rehberlik etmeleri gerektiği belirtildi.

MURAT ŞENGÜL MURAT ŞENGÜL Ekonomi
Giriş Tarihi: 20.3.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 10:05 ABONE OL
AK Parti'den belediyelere genelge! Kapıya kadar dev hizmet

Uyarılarda tüm kalabalık organizasyonların iptal edilmesi, fahiş fiyat artışlarına karşı zabıta denetimlerinin artırılması gibi önlemler sıralandı. Yine genelgede "borcu olsa bile su kesintisi yapılmaması, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşı yerinde hizmet uygulamalarının artırılması, mülkiyeti belediyelere ait olan yerlerin kira alacaklarının tahsilinde esnek davranılması konusunda uyarılar yer aldı.

3 BİN 500 AİLEYE YARDIM

* Beykoz Belediyesi 60 yaş üstü vatandaşlar için daha önce belirlenen ailelerin kapılarına yardım malzemeleri bırakmaya başladı. 45 mahallede 3 bin 500 aileyi kapsayan yardım aydan aya yapılırken, hizmetin virüsün etkileri geçene kadar süreceği öğrenildi.

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AK Parti'den belediyelere genelge! Kapıya kadar dev hizmet
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