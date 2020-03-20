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duyurdu! Borcunuz olsa bile...

, "Belediyelerimiz ve bağlı kuruluşların içme suyu hizmetleri, da dahil olmak üzere hiçbir suretle kesintiye uğratılmayacak" dedi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 20.3.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 18:07 ABONE OL
Bakan Kurum duyurdu! Borcunuz olsa bile...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca koronavirüse karşı yeni tedbirlerin olduğu genelge hazırlanarak, 81 il valiliğine gönderildi.

Bakan Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından genelgeye ilişkin şunları kaydetti:



"81 il valiliğimize gönderdiğimiz koronavirüs önlemlerini içeren genelge kapsamında, belediyelerimiz ve bağlı kuruluşların içme suyu hizmetleri, su borcu da dahil olmak üzere hiçbir suretle kesintiye uğratılmayacak. İl Özel İdareleri ve belediyelerce işletilen ve koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden bu süre zarfında kira talep edilmeyecek, kira sözleşmeleri uzatılacak ve kira borçları ertelenecektir."

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Bakan Kurum duyurdu! Borcunuz olsa bile...
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