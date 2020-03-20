Bankalar Birliği: Kredi kanallarını açık tutun

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yaptığı yazılı açıklamada bankalara kredi kanallarının açık tutulmasını tavsiye etti. Yapılandırma taleplerinin hızla sonuçlandırılmasının yanı sıra vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması istendi. Alınan tedbirlerden gelir-gider dengesi geçici olarak etkilenen ve nakit akışında sorun yaşayan şirketler için bankalara kredi tavsiyesinde bulunuldu. TBB, ek kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan, borçlarını ödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında yerine getiremeyecek olan müşterilerinin sorunlarının çözümünde karşılıklı iyi niyet ve özverinin esas alınmasını tavsiye etti.TBB, promosyon taahhütnamesi vermeyen emeklilerin ise tutarlarının hesaplarına yatırılacağını, maaşını başka bankaya taşımak isteyenlere de kolaylık sağlanacağını açıkladı. Promosyon taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020'ye kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarları hesaplarına yatırılacak. Maaşını farklı bankaya taşımak isteyenlerin promosyonlarını iade etmek koşulu ile hakkı saklı tutulacak.