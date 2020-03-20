Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Dışardan yemek yiyenler dikkat! İşte restoranların alması gereken önlemler

Dışardan yemek yiyenler dikkat! İşte restoranların alması gereken önlemler

nedeniyle pek çok yerde önlemler artırıldı. Uzmanlar, 'de dışarıda yeme içme oranının yüzde 65 olduğuna dikkat çekerek, ve gıda işletmelerinde de hijyen önlemlerinin atırılması, ekstra önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. İşte restoranların ve dışardan yemek yiyenlerin dikkat etmesi gerekenler!

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 20.3.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 12:57 ABONE OL
Dışardan yemek yiyenler dikkat! İşte restoranların alması gereken önlemler

Konda Araştırma ve Danışmanlık'ın yaklaşık 2 yıl önce yaptığı 'Yeme İçme Değerleri ve Alışkanlıkları Araştırması'na göre 'de dışarıda yemek yeme oranının yüzde 65 olduğuna dikkat çeken İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Gıda Güvenliği Platformu Kurucusu Prof. Dr. Özer Ergün, koronavirüse karşı restoranlar ve gıda işletmelerinde de önlemlerin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Ergün, "Restoranlarda her zaman hijyene ve gıda güvenliğine önem vermek gerekir ama bütün dünyanın yaşadığı koronavirüs pandemisi nedeniyle ekstra önlem almak gerekmektedir" dedi.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışardan yemek yiyenler dikkat! İşte restoranların alması gereken önlemler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA