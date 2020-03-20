Dışardan yemek yiyenler dikkat! İşte restoranların alması gereken önlemler

Konda Araştırma ve Danışmanlık'ın yaklaşık 2 yıl önce yaptığı 'Yeme İçme Değerleri ve Alışkanlıkları Araştırması'na göre Türkiye'de dışarıda yemek yeme oranının yüzde 65 olduğuna dikkat çeken İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Gıda Güvenliği Platformu Kurucusu Prof. Dr. Özer Ergün, koronavirüse karşı restoranlar ve gıda işletmelerinde de önlemlerin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Ergün, "Restoranlarda her zaman hijyene ve gıda güvenliğine önem vermek gerekir ama bütün dünyanın yaşadığı koronavirüs pandemisi nedeniyle ekstra önlem almak gerekmektedir" dedi.