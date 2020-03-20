Eczanelere "maske reçetesi" gelmeye başladı

Çalışkan, Sağlık Bakanlığının riskli alanlarda çalışan sağlık personelinin kullandığı "N95", "FFP2" ve "FFP3" tıbbi maskelerinin sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilebileceğine yönelik yazıyı valiliklere göndermesinin ardından yaşanan gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Maske taleplerine ilişkin "İstanbul'da reçeteli maske için talepler geliyor. Birçok eczanemize birçok maske reçetesi gelmeye başladı." diyen Çalışkan, tedarik noktasında bazı sorunlar yaşadıklarını anlattı.

Bilge Çalışkan, maskeleri sağlık personellerine de tedarik etmekte bazı sorunlar yaşadıklarını aktararak, Oda olarak üreticilerle temas halinde olduklarını, gerekirse bir gün içinde üretilen maskelerin öncelikle sağlık personellerine ulaştırılması konusunda çaba sarf ettiklerini ve bu konuda yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Üretilen maskelerin öncelikle risk grubundakilere ulaştırılması gerektiğini belirten Çalışkan, "Bu hizmetin devamlılığı için öncelikle sağlık çalışanlarını korumamız lazım. Sağlıklı insanların maske takmasına gerek olmadığını söylüyoruz. Sadece öksürüyor, hapşırıyor ya da yanında öyle biri varsa korunmak amaçlı takabilirler. Ancak ihtiyacı olmadığı halde tedbir amaçlı maske temin etmeye çalışanlar, ihtiyacı olan insanları hakikaten zor durumda bırakıyorlar." diye konuştu.

"ECZANEYE, 1-2 METRE MESAFE BIRAKARAK GİRİLMELİ"

Çalışkan, Kovid-19'dan korunmak ve sosyal mesafeyi sağlamak adına eczanelerde de alınan tedbirlere değinerek, ilaç almaya gelen vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

"Sağlık çalışanlarının kullanmaları gereken N95 tipindeki maskeler, öncelikli ihtiyaç sahiplerinin kullanmaları için reçeteye tabi tutuldu. Bu tip maske reçeteleri eczanelerimize gelince karşılayabiliyoruz. Hastalarımız sıkıntı yaşamıyor. Biz eczacılar olarak da maske ve gözlük takıyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi sosyal mesafeye dikkat çekiyoruz. Şerit çekilmesini öneriyoruz. Hastaları bilgilendirmek amacıyla broşürler hazırladık, kapılarımıza astık. Eczanenin metrekaresine göre, belli bir alanda belli sayıda insan olması gerekiyor. Eczaneye 1-2 metre mesafe bırakarak girilmesini istiyoruz. Yaşlı hastaların özellikle kalabalıktan kaçınmasını istiyoruz. Eğer kalabalık görüyorlarsa dışarıda beklesinler, biz yine kendilerine yardımcı oluruz. Bunun haricinde soğuk algınlığı, ateş, öksürme, aksırma gibi belirtisi olan hastalarımızdan maske takmalarını rica ediyoruz. Temassız banka kartı çok önemli. Çünkü en çok para temasından virüs kapma riski mevcut. Eczanemiz içerisinde geçirecekleri vakti mümkün olan en kısa sürede tamamlamalarını istiyoruz. Ne kadar kısa sürede işimizi bitirirsek o kadar iyi. Eczane içerisindeki ürünlere gereksiz temas etmemelerini rica ediyoruz. Bu çok yeni bir uygulama hepimizi korumak adına hastalarımızın bu konularda bizlere yardımcı olmalarına bekliyoruz."

"SOKAKTA SATILAN MASKELERİN KORUYUCU ÖZELLİĞİ YOK"

Eczanelerde çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını aktaran Çalışkan, "Sağlık çalışanlarıyız biz. Görevimizin başındayız. Gerektiğinde çalışanlarımızın sağlıklarını riske atmayacak şekilde planlama yapılacaktır. Biz eczacılar bu mücadelenin her aşamasında görevimizin başındayız. 7/24 ilaç hizmetini kesintisiz sürdüreceğiz." dedi.

Bilge Çalışkan, sokakta satılan maskelerin koruyucu özelliği bulunmadığını vurgulayarak, "Onlar merdiven altı diye tabir ettiğimiz ürünlerdir. Bu ürünlerin herhangi bir bez parçasından farkı yok. Vatandaşın bu konuda bilinçli olması gerekiyor. O maske olarak nitelendirilen ürünler yerine herhangi bir bez parçasını da kullanabilirler. Korunmak istiyorsanız 3 katlı ve filtreli olan maskeleri öneriyoruz." şeklinde konuştu.