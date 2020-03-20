İtalya’da 3B yazıcılar salgında hayat kurtardı

Koronavirüssalgını sadece alışveriş, eğitim ve ulaşımı değil, üretim ve servis alışkanlıklarını da değişitiriyor. Öyle ki 3B yazıcılar sağlık alanında devreye alınmaya başlıyor. Bu yöndeki ilk örnek Kuzey İtalyan hastanesinde gerçekleşti. Hastaneninin bir reanimasyon cihazı için yedek bir valfe ihtiyaç duyuldu ve yedek parça yokluğu 3B baskıyı gündeme getirdi. Elde edilen 3B baskı sayesinde, solunum cihazları işlevine devam ettiği için 10 hastanın hayatı kurtarıldı.Bu noktada belki de yüzlerce insanın hayatını kurtarmanın en güçlü yolu, mümkün olduğunca çok sayıda reanimasyon makinesine sahip olmaktan geçiyor.Milano'daki FabLab'ın kurucusu ve İt3D baskı kültürünün çok aktif ve popüler bir destekçisi olan Massimo Temporelli, 13 Mart Cuma günü yoğun bakım cihazı için acilen vanalara ihtiyaç duyulduğunu ve tedarikçinin ürünü kısa sürede tedarik edemediği için kendilerine başvurulduğunu söyledi. Cristian Fracassi ise sadece birkaç saat içinde, yeniden tasarlayıp eksik parçayı üretiyor. Yani sadece sağlık hizmeti değil, üretim de yeniden şekilleniyor.Dünyanın üretim merkezi Çin çöktüğü için genelde tedarik zincirinde daha basit ama hizmetin işlemesi için can alıcı cihazlar bulunamıyor. Belki de sadece bu yüzden 3B baskı cihazları konusunda girişimlerin desteklenmesi şart. İstanbul Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden oluşan robotik takımı Integra 3646, koronovirüs hastalarının hayati öneme sahip solunum cihazlarının yetersizliği üzerine, ucuz ve seri şekilde üretilebilecek solunum cihazı prototipi hazırladığını duyurdu. Bahçeşehir Koleji öğrencileri, COVID-19 virüs salgınına karşı dünyada hastanelerde kullanılan solunum cihazlarının sayısının yetersiz kaldığını belirterek, bu cihazın üretiminin önemine dikkat çekmek istediklerini söyledi.