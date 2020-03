Kimse mağdur olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin her sektörü kapsayan 100 milyar TL'nin daha ötesinde bir paket olduğunu söyledi. Açıklanan paketin ilk olduğunu anlatan Albayrak, süreci dinamik ve anlık şekilde yakından izlediklerini, B, C, D planlarının hazır olduğunu belirtti. Hem iş dünyasına hem de vatandaşlara "Biz buradayız" mesajı veren Albayrak, koronavirüsten zarar gören her kesimi destekleyeceklerini vurguladı. Bakan Albayrak, "Birinci önceliğimiz reel sektör, bu süreçten etkilenen kimseyi mağdur etmeyeceğiz" dedi.

3 AYDA 60 MİLYARLIK LİKİDİTE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin detaylarıyla ilgili Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albayrak, "Açıklanan paket, STK'lar başta olmak üzere tüm paydaşlarla görüşmeler neticesinde oluşturulmuş ilk paket. 100 milyar TL'nin çok ötesinde... Şirketlerin nakit akışı sıkışıklığı, iş akışında yaşanabilecek problemler özelinde ciddi rahatlama getirecek 3 aylık pencere açtık. Belirlediğimiz sektörlerde muhtasar, stopaj, SGK primleri, KDV ödemeleri noktasında 3 aylık süreçte piyasada ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacak. Yaklaşık 50-60 milyar TL'lik bir likidite piyasayı rahatlatacak. Kredi Garanti Fonu'nda (KGF) 25 milyar TL'lik bir artış olacak. Kaldıraç etkisi bunun çok daha üzerinde. Nisanda bir resim bekliyoruz, mayıs-haziran etkisini öncelikleyeceğiz" dedi. Paketin emekliler, dar gelirlilere de önemli destekler sağladığını hatırlatan Albayrak, toplumun her kesimini kapsayan düzenlemeler bulunduğuna işaret etti.







KÜÇÜK ESNAF DESTEKLENECEK

"Suyun derinliğini bilmiyoruz. Bu dinamik bir süreç, etkilerini yakından takip ediyoruz" mesajı veren Albayrak, paketin esnaf ve KOBİ'leri de kapsayan alt kırımlarının olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: "Mesela perakende ticaret kaleminin altında marketler, büfeler, bakkallar, şarküteriler, manavlar var. Ya da konaklama, lojistik, yiyecek, içecek, kahvehane, kıraathane tarafında bunların hepsi öncelikle prim desteklerinin tamamından faydalanacak. Esnafın Halkbank kredilerini 3 ay boyunca faizsiz şekilde bütün anapara ve faiz olarak öteledik. Başvuran herkes bundan faydalanacak. Peki 'bu da yetmez, döndüremiyoruz, can suyu lazım' deniliyor. İşte paketin üçüncü kritik ayağı... Ekstra likiditeye ihtiyacı olan bu imkânlardan faydalanacak." Makul talepleri her zaman karşılayacaklarını anlatan Albayrak, elektrik, su ve doğalgaz faturalarında bir erteleme olup olmayacağı yönündeki soruya, "Bakılabilir, şu anda bu gündemimizde yok" yanıtını verdi.

İŞSİZLİK FONU BUGÜNLER İÇİN

Kısa çalışma ödeneğinin esnetilmesi konusunda çalışmanın torba yasayla Meclis'e geleceğini söyleyen Bakan Albayrak, "Daha fazla sektör bundan yararlanacak. İşsizlik fonu bugünler için var" diye konuştu.



B,C, D PLANLARIMIZ HAZIR

İhtiyaç olduğunda kılcal damarlara dokunacaklarını, yeni adımlar atacaklarını anlatan Albayrak, B, C, D gibi alternatif planlar hazırladıklarını söyledi. Bakan Albayrak, "İhtiyaca dayalı adımları atma noktasında yol haritamız hazır" dedi. Albayrak, Çin'e ihracat yaptığı için etkilenen madencilik sektörüne destek konusunu çalışabileceklerini söyledi.



ÜRETİM İÇ PİYASAYA

Albayrak, küresel bazda ülkelerin talebinin düşmesi noktasında üretimlerin bir kısmını iç piyasaya yönlendireceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerekirse turizm için de bunu yapacağız; kampanyalar, paketler... İç piyasa ve talep çok canlı ve güçlü. Tüm adımları vakit kaybetmeden atacağız" dedi.







TÜRKİYE SÜREÇTEN POZİTİF ÇIKACAK

Dünyanın, ne 1929 büyük buhranında ne de 2008-2009 krizinde tecrübe etmediği bir şeyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Albayrak, "Birileri bir şey mi test ediyor veya farklı bir süreç mi var? Çok dikkatli ve yakından takip etmemiz lazım" dedi. Virüsün küresel ekonomideki etkilerine de değinen Albayrak, dünyada yer yerinden oynarken, Türkiye'nin bu süreçten en az etkilenen ülkelerden olduğunu, para birimi ve borsa anlamında daha pozitif ayrıştığını anlattı. Son birkaç yılda ekonomik olarak daha travmatik ve zor dönemler yaşandığını anlatan Albayrak, "Tecrübeler edindik. Bu süreçlerin her biri bağışıklık sistemimizi güçlendirdi. Türkiye, böyle bir küresel sürece en hazırlıklı, en tedarikli ve altyapı itibarıyla güçlü giren ülkelerden birisi. İnşallah bu süreçten de en pozitif ve olumlu kazanımlarla çıkacak ülke olacak" dedi. Albayrak, Türkiye tarihinde para, maliye ve ekonomi politikalarının hiçbir dönem bu kadar senkronize olmadığını da hatırlattı.



ENFLASYON ENDİŞEM YOK

"Ocak-şubat-mart başı çok iyi büyümede" diyen Albayrak, martta hafif yavaşlama olsa da ilk çeyreği beklentilerin üzerinde rakamla kapatacağımızı söyledi. Enflasyonun petrol fiyatları başta olmak üzere aşağı yönlü etkileneceğini belirten Albayrak, "Bütçe politikaları bu dönemlerde küresel politikalara uyum noktasında ikinci planda kalıyor. Bizim için de şu anda bütçe riski yok. 2020 hedeflerini tutturma konusunda endişem yok" dedi.







YALAN PANDEMİSİ...

Sosyal medyada dolaşan marketlerin yağmalandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, üreticilerin talebi çok rahat karşılayabileceklerini söyleyen Albayrak, "Türkiye, 7 senedir bu ve benzeri yalan pandemisine muhatap oluyor. Ama toplumumuzun Allah'tan bağışıklık sistemi bu açıdan da güçlü" diye konuştu. Bakan Albayrak, "Son birkaç senedir yaşanan süreçleri nasıl birlik-beraberlik içinde güçlü refleks göstererek, panik yapmadan atlattıysak, bu süreci de itidalli yöneteceğiz" dedi.



PAKET BÜTÇE İÇİN RİSK DEĞİL

Kamu bankalarının dün olduğu gibi bugün de sahada olacağını söyleyen Albayrak, "Bankacılık sektörü süreçten altyapısını güçlendirerek çıktığı bir sınav verecek" dedi. Albayrak, şirketler için borsada hisse geri alımları noktasında iyi bir dönem olduğunu da vurguladı. "Türkiye'nin IMF'lik bir durumu söz konusu değil. Bilançosu, nakit akışı güçlü, cari dengesi sağlam" diyen Bakan Albayrak, şöyle konuştu: "Bu paketin boyutu Türkiye'nin bütçe performansı için risk teşkil etmiyor." Bu sürecin yeni fırsatlar da doğurabileceğini anlatan Albayrak, "Satın alma, ortaklık, bilanço, pazar büyütme bu fırsatlar olacak. Bunun için de hazırız" diye konuştu.



KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA DÜŞÜNMÜYORUZ

Özel durumlar dışında kamuda esnek çalışma hazırlığı olmadığını söyleyen Bakan Albayrak, sokağa çıkma yasağının da gündemlerinde olmadığını vurguladı. Piyasada çeklerin geri dönmesine yönelik süreçleri de yakından izleyeceklerini anlatan Bakan Albayrak, nakit akış zincirinin kırılmamasıyla ilgili piyasadan gelecek talepleri takip edip, çok hızlı ve dinamik adımlar atacağız" dedi. İkinci çeyreğin farkı riskleri ve belirsizlikleri beraberinde getirdiğini dile getiren Albayrak, nisan ortası ve sonundan sonra daha da normal hayata dönülmesini, iç talebin artmasını beklediklerini kaydetti.

