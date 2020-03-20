MB MKK'nın "Kitle Fonlama Sistemi Faaliyeti"ni onayladı

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili tebliğinde şöyle denildi:

"Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Kitle Fonlama Sistemi Faaliyeti"nin MKK'nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarih ve 10160/19759 sayılı Karar ile MKK'ya verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca karar verildi."

