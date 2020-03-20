Resesyon nedir? Resesyon ne anlama gelir?

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve dünya üzerinde pek çok ülkede salgın haline gelen corona virüsü dünya ekonomisini de etkilemeye devam ediyor. Coronavirüs enfeksiyonunun ülkelerde peş peşe ölümlere sebep olmasıyla birlikte ABD menşeli ekonomi kurumları ve bankaları tarafından resesyon olma ihtimalinden söz edilmeye başlandı. Bu kelimenin anlamını bilmeyen pek çok kişi arama motorlarında yoğun olarak Resesyon nedir, ne anlama gelir? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Resesyon nedir, ne anlama gelir? İşte tüm detaylar…
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