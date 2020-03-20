Haberler Ekonomi Haberleri Resesyon nedir? Resesyon ne anlama gelir?

Resesyon nedir? Resesyon ne anlama gelir? Tüm dünyayı etkisi altına alarak enfekte ettiği ülkelerde pek çok insanın ölümüne yol açan corona virüsü ekonomi dünyasını da derinden etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen ekonomi kuruluş ve bankalarından resesyon sesleri yükselmeye başlarken, çoğu kişi bu kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyor. Durum böyle olunca arama motorlarında Resesyon nedir, ne anlama gelir şeklinde sorular yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Resesyon nedir, ne anlama gelir? İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 21.3.2020 03:20 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 03:19 ABONE OL