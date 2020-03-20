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Son Dakika Haber | Emekli maaşı yanında emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli bayram ikramiyesi için…

Dünyayı saran yeni tip corona virüsün neden olduğu COVID-19 salgını, sadece insan sağlığı için değil, aynı zamanda küresel piyasalar ve ülke ekonomileri için de büyük bir tehdit oluşturuoyr. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı da, corona virüse karşı alınan ekonomik tedbirleri açıkladı. Toplantının ardından, en düşük emekli maaşı başta olmak üzere emekli bayram ikramiyesine kadar birçok farklı alanda önemli kararlar duyuruldu. Emekli maaşı promosyon ödemeleri ile ilgili de yapılan düzenleme hakkında bilgiler paylaşıldı. Emekli vatandaşlar, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, emekli maaşına ek 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Haberimizde, bu yıl erken yatacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 16:07 ABONE OL
Son Dakika Haber | Emekli maaşı yanında emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli bayram ikramiyesi için…

Corona virüsüne yönelik Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı alınan ekonomik tedbirleri açıkladı. Toplantıda çıkan kararlar arasında emekli maaşına zam yapılmasından ve ticari işletmelere gerekli desteğin sağlanmasına kadar birçok önemli başlık bulunuyor. Emekli vatandaşlarımız için en önemli başlık olarak emekli maaşına ek emekli bayram ikramiyesi öne çıkıyor. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği corona virüsü toplantısında emekli maaşına yönelik alınan kararlar haberimizde yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞINA EK 2020 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Tüm Türkiye'nin odaklandığı Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları canlı yayında duyurdu. En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili bilgi veren Erdoğan, bu yıl bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu.

İşte emekli maaşı ile ilgili yapılan açıklamalara ilişkin detaylar...

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Son Dakika Haber | Emekli maaşı yanında emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli bayram ikramiyesi için…
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