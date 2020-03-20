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haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kolonya fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama

haberi: 'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan sonrası artan kolonya kullanımı sonrası bazı fırsatçılar fiyatları artırmıştı. Sanayi ve , bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 20.3.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 16:29 ABONE OL
Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kolonya fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Kolonya fiyatlarında artışa ilişkin yeni bir açıklama geldi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, "Kolonya ve dezenfektan üretiminin hammaddesi etil alkolün üreticilerimize arz edilebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı; Ticaret Bakanlığı; ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon halinde 13 Mart 2020 tarihinde EPDK'dan benzine etil alkol karıştırılması zorunluluğunun askıya alınmasını talep ettik. EPDK aynı gün tarihli toplantısında bu yönde karar aldı. Böylece kolonya ve dezenfektan üretiminde arz güvenliğini önemli ölçüde sağlamış olduk." dedi.

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Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kolonya fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama
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