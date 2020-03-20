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ve kolonya nerede dağıtılacak? Başkan Erdoğan açıklamıştı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde corona virüsle mücadele kapsamında önlem paketi alınmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bu konuyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ve kolonya dağıtımının yapılacağı illeri deklere etti. İşte corona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler!

Giriş Tarihi: 20.3.2020 12:06 ABONE OL
Ücretsiz maske ve kolonya nerede dağıtılacak? Başkan Erdoğan açıklamıştı...

En düşük emekli maaşının 1000 liradan 1500 liraya çıkarılmasından sonra bu kararın hesaplara ne zaman yansıyacağı merak konusu olmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nisan ayından itibaren bu paraların hesaplara yatacağını ifade etti. Ücretsiz maske ve kolonya nerede dağıtılacak? Bu sorunun cevabını da veren Bakan Selçuk, ilk olarak İstanbul ve Ankara'da maske ve kolonya dağıtımına başlanacağını açıkladı.

Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkartıyoruz.
Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız.

Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız.
Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu süreçte yoğunlaştırarak uygulayacağız.

(Maske ve kolonya dağıtımı) İlk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir.
Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız.

"KOŞULLARI ESNETİYORUZ"

Süreçte koşullar tutuyorsa, koşulları esnetiyoruz şu anda, özel kreşler de Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanabilir durumda olacak.
(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs riskine karşı vatandaşların İŞKUR'a kayıtlı açık işlere elektronik ortamda başvurmalarını istedi.

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Ücretsiz maske ve kolonya nerede dağıtılacak? Başkan Erdoğan açıklamıştı...
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