Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi: Kapalıçarşı canlı ve güncel gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 21 Mart Cumartesi Kapalıçarşı gram, tam, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 315 lira olurken, Kapalıçarşı'dan gelen anlık ve canlı altın fiyatları da merak konusu olan hususlar arasında yer alıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Mart Cumartesi gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarını haberimizin içerisinden bulabilir anlık son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Geçtiğimiz gün; Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 314,4 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 510 lira, Cumhuriyet altını da 2.088 liradan satıldı.

İşte canlı ve güncel rakamlar…