Bakkala da kasaba da destek var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin ardından en çok merak edilen konu virüs nedeniyle işleri azalıp dükkanını açamayan küçük esnaf ile 81 ilde zorunlu olarak kapatılan kafe ve yemek yeme alanlarının desteklerden yararlanıp yararlanamayacağıydı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 'mücbir sebep' halinden faydalanacak sektörleri belirledi. Edinilen bilgilere göre, bakanlık yeni gelen talepleri de değerlendiriyor. Buna göre, ilave sektörler de kapsama alınacak.Buna göre, market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye, kasap, inşaat malzemeleri satışı, küçük ev eşyaları ile beyaz eşya satışı, mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve kırtasiye, gazete ve dergi, ayakkabı ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve ortopedik ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar, pastane ve fırınlar, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı perakende ticaret ve alışveriş merkezleri kategorisinde değerlendirilecek.Yiyecek ve içecek sektörleri içinde, lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kantinler, ulaşım araçlarında bulunan büfeler sayıldı. Demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay imalatı ile bunların satışını yapan yerler de desteklerden faydalanacak.Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi faaliyetlerde bulunanlar ile gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, internet kafe, oyun, düğün salonu, spor merkezleri de vergi, asgari ücret ve kredi ertelemesi desteklerinden faydalanabilecek.Bunların dışında otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, midibüs, traktör, motosiklet, römork, karavan gibi tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı ile satışını yapanlar; hava, kara, demiryolu, deniz ve her türlü su yoluyla yapılan her türlü şehir içi ve şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri, havaalanı yer hizmetleri gibi lojistik ve ulaşım hizmetleri faaliyetinde bulunanlar; otel, motel, pansiyon, tatil köyü, tur operatörü ve seyahat acenteliği faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri yapanlar,ekstil ve konfeksiyon, kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı ile satışını gerçekleştirenler bu desteklerden yararlanacak.Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen mükelleflerin nisan, mayıs ve haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar (gelir vergisi stopaj) ve katma değer vergilerinin ödemeleri 6 ay ertelenecek.Perakendeden AVM'ye, otomotivden yiyecek-içecek sektörüne kadar pek çok sektörde virüsten dolayı iş kaybı yaşayan işletmelerin SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6'şar ay ertelenecek.Koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek.İşlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının, nisan, mayıs ve haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.Nisan, mayıs ve haziran aylarında virüsün etkisi nedeniyle temerrüde düşen olursa, kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülecek.İşverenin çalıştırdığı işçi sayısına bakılmaksızın ve sektör ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlar için 75 lira asgari ücret desteği verilecek. Destek süresi de 12 ay boyunca uygulanacak. Destek, işverenlere ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilmek üzere günlük 2.50 lira, aylık da 75 lira olacak. Böylece 10 kişi çalıştıran bir işletme aylık 750 lira, 100 kişi çalıştıran 7 bin 500 lira, 500 kişi çalıştıran 37 bin 500 lira asgari ücret desteğinden yararlanacak. Kısa Çalışma Ödeneği de bu sektörleri kapsayacak.Gerektiğinde bu işletmelere ilave finansman desteği sağlanacak. Bu işletmeler Kredi Garanti Fonu'ndan da yararlanabilecek. KGF limiti 25 milyar lira daha likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere destek sağlanacak.