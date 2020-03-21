Belediyeler kepenk kapatan esnaftan kira almayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüse ilişkin yeni tedbirleri içeren 11 maddelik genelge hazırlanarak 81 il valiliğine yollandı. Bakan Murat Kurum imzasıyla yayımlanan genelgede, koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve yayılmasını engellemek amacıyla devletin tüm kurumlarıyla önlemler almaya devam ettiği belirtildi. Genelgeye göre, içme suyu temini ve dağıtım hizmetlerini yürüten belediyeler ile bağlı kuruluşları bu hizmetlerini kesintisiz devam ettirecek. Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan su alacaklarının mevcudiyeti dahil, çeşitli sebeplerle su kesintisine gidilmeyecek.İl Özel İdareleri ve Belediyelerce işletilen, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek ve bu süre kadar sözleşme süreleri de uzatılacak. Genelgede, "Faaliyetleri durdurulan işyerlerinin yanı sıra virüs tehlikesi nedeniyle bazı işyerleri de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilenmiştir. Diğer taraftan, belediyelerimiz ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan içme ve kullanma suyu temini ile dağıtımı hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi koronavirüsten korunma ve yayılmasını önleme hususunda büyük önem arz etmektedir" denildi.