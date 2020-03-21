Dijital Hizmet Vergisi 1 Mart’ta başlıyor

Aralık 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanan vergi paketi ile hayatımıza giren Dijital Hizmet Vergisi'yle ilgili esaslar belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), dijital hizmet vergisinin uygulamasına dair esasları belirledi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre, dijital ortamdaki reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital bir içeriğin dijital ortamda satışı ile dinlenmesi, izlenmesine, oynaması veya elektronik cihazlara kaydedilmesi gibi hizmetler, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabi olacak. Buna göre, hizmet sağlayıcının Türkiye'de gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellef olup olmamasının, dijital hizmet vergisi mükellefiyetine etkisi bulunmuyor.Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon TL'den ve dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon euro veya muadili yabancı para karşılığı TL'den fazla olanlar, 1 Mart'tan itibaren yüzde 7.5 oranında dijital hizmet vergisi mükellefi olacaklar. Cumhurbaşkanı, oranı, yüzde 1'e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı, üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkili olacak.