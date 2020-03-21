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İki market zincirinden koronaya özel tedbir

Giriş Tarihi: 21.3.2020 ABONE OL
İki market zincirinden koronaya özel tedbir
Türkiye'nin önde gelen iki market zinciri CarrefourSA ve Migros, koronavirüse karşı tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda CarrefourSA, AVM mağazaları hariç geri kalan tüm mağazalarında 21 Mart itibarıyla 08.00-09.00 saatleri arasında 60 yaş ve üzeri müşterileri için hizmet verecek. Bu kişiler, farklı yaş gruplarıyla bir araya gelmeden alışveriş yapabilecek. Kasalarına da cam paravan kuran CarrefourSA, yerlere ise 1.5 metre aralıkla sosyal mesafe kuralı getirdi. Migros da, müşterilerle yakın temasta olan çalışanlarında maske kullanımına başladı. Mağazaların çalışma saatlerinde de düzenleme yapan Migros, mağazaların kapanma saatini 20:00 olarak değiştirdi. AVM mağazaları ise 12:00-20:00 olarak düzenlendi.
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İki market zincirinden koronaya özel tedbir
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