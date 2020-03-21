Pazarlarda ‘seçmece’ yok

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını belirterek, bunların uygulanması konusunda 81 il valiliğine gerekli talimatın gönderildiğini bildirdi.Pekcan, alınan tedbirleri şöyle sıraladı: "Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak. Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek, gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınacak. Pazar yerlerinde tezgâh aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak. Satış yerlerinde çalışan herkes hijyen konusunda bilgilendirilecek." Şirket genel kurullarının yapıldığı bu dönemde, söz konusu toplantılar için de tedbirler alındığını belirten Pekcan, "Anonim ve limited şirketlerde henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının, ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi, toplantıların elektornik ortamda yapılması imkanı tanındı" ifadelerini kullandı.Öte yandan Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) çelik ürünleri ithalatına uyguladığı korunma önlemlerine ilişkin Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) dava süreci başlatıldığını bildirdi.