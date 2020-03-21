Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Resesyon nedir, ne anlama gelir? İşte Resesyon kelimesinin anlamı

Resesyon nedir, ne anlama gelir? İşte Resesyon kelimesinin anlamı

Tüm dünyayı etkisi altına alarak enfekte ettiği ülkelerde pek çok insanın ölümüne yol açan corona virüsü ekonomi dünyasını da derinden etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs salgını sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen ekonomi kuruluş ve bankalarından resesyon sesleri yükselmeye başlarken, çoğu kişi bu kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyor. Durum böyle olunca arama motorlarında Resesyon nedir, ne anlama gelir şeklinde sorular yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Resesyon nedir, ne anlama gelir? İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 21.3.2020 08:42 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 08:43 ABONE OL
Resesyon nedir, ne anlama gelir? İşte Resesyon kelimesinin anlamı

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve dünya üzerinde pek çok ülkede salgın haline gelen corona virüsü dünya ekonomisini de etkilemeye devam ediyor. Coronavirüs enfeksiyonunun ülkelerde peş peşe ölümlere sebep olmasıyla birlikte ABD menşeli ekonomi kurumları ve bankaları tarafından resesyon olma ihtimalinden söz edilmeye başlandı. Bu kelimenin anlamını bilmeyen pek çok kişi arama motorlarında yoğun olarak Resesyon nedir, ne anlama gelir? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Resesyon nedir, ne anlama gelir? İşte tüm detaylar…

RESESYON NEDİR? RESESYON NE ANLAMA GELİR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarında resesyon kelimesine ilişkin tüm bilgileri bulabilirsiniz...

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Resesyon nedir, ne anlama gelir? İşte Resesyon kelimesinin anlamı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA