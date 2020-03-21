Ürün netten kargo THY’den

Türk Hava Yolları (THY), iç hat uçuşlarında kargo taşımaya başlayacak. Şu an için birkaç frekansla başlayan uçuşların sayısı ihtiyaca göre artırılabilecek. Yurtdışından yolcusuz dönen uçakların da kargo kapasitesi daha verimli kullanılacak."Evde kal" çağırısına büyük oranda uyulmasıyla e-ticaret trafiğinde artış yaşanması THY'yi harekete geçirdi. İç ve dış hat uçuşları büyük oranda azalan THY, yolcu uçaklarını kargo seferleri için yönlendirmeye başladı. İç hatlarda sefer yapan bazı yolcu uçaklarının, Turkish Cargo'nun "hava kargo" taşımacılığı için kullanılmaya başladığını kaydeden THY yetkilileri, uçuş sayılarının birkaç günlük sürelerle ihtiyaca göre belirlendiği bilgisini verdi.Nüfusun büyük bir bölümünün evde kalmasıyla e-ticaret taleplerinin daha da artacağı öngörülürken, önümüzdeki günlerde iç hat seferlerinde yolcu uçaklarıyla daha fazla kargo taşımacılığının yapılması bekleniyor.THY yetkilileri aynı zamanda, Türkiye'nin uçuş durdurma kararı aldığı ülkelerden boş dönen uçakların da kargo taşımacılığında kullanılmaya başlandığını söyledi.126 ülke ve 318 şehirle 'Dünyada en çok noktaya yolcu taşıyan havayolu' unvanını elinde bulunduran THY'nin boş seferlerinde kargo taşınması için Türkiye'nin yerli ve milli e-ticaret sitesi PttAVM'nin de girişimde bulunduğu öğrenildi.E-ticaret platformunun boş hatları THY yetkililerinden öğrenerek o boş hatlarda kargo taşımacılığı yapmaya başladığı belirtildi.