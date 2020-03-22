Corona virüsü nakit yardımı kimlere verilecek, başvuru şartları nelerdir? 1000 TL nakit destek ne zaman dağıtılacak?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında devlet, ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL nakit destek ödemesi yapacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan nakit yardımı desteği açıklamasının ardından söz konusu sosyal yardıma ilişkin şartlar araştırılmaya başlandı. Corona virüsü nakit yardımına ilişkin detaylar belli olurken yanıtı merak edilen bir başka soru ise 1000 TL nakit destek ne zaman dağıtılacak oldu. İşte konuyla ilgili detaylar…

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE NAKDİ YARDIM NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak 1000 TL'lik nakdi yardımın ne zaman dağıtılacağı ile ilgili soru işaretlerini "Hedefimiz 2 milyar lirayı, martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak." ifadelerini kullanarak giderdi.

1000 TL SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NEDİR?

Bakan Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız" diyerek şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini duyurdu. Ancak sosyal yardım şartları henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından şartlar duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İhtiyaç sahiplerine yapılacak 1000 TL'lik sosyal yardımın başvuruları ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.