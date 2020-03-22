Dolara küresel savaş açılıyor

Dolara karşı küresel savaş sesleri duyulmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle kendi ekonomilerinin derdine düşen ülkeler ABD Merkez Bankası Fed'in aldığı kararlar sonrası para birimlerini korumaya aldı ve karşı hamleye hazırlanıyor. ABD Merkez Bankası 2008 krizinde George W. Bush yönetiminin benzeri bir şekilde kurtarma paketi açıkladı.Koronavirüse karşı açıklanan kurtarma paketi içinde parasal genişleme ve aynı zamanda piyasalara doğrudan para enjekte etme gibi yöntemler de kullanıldı. Doların başlıca para birimleri karşısında seyrini izleyen endeksin yüzde 5 artması neredeyse diğer tüm para birimlerinin başını döndürdü. Merkez bankaları da ekonomideki zor durumu kontrol etmek için Amerikan doları karşısında ortak bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Ülkeler acil durumda birbiri ardına müdahalelerde bulunabilecekleri açıklıyor. Dünyanın dört bir yanından politikacılar üç yılın zirvelerini gören doların yerel para birimleri üzerindeki kıyımını durdurmak için hamle yapıyor. Bu durum dünyanın en büyük merkez bankalarının birlikte hareket ederek piyasalara müdahale etmesinin eli kulağında olduğu spekülasyonlarına neden oluyor.Dolar fonlamasına olan talep dünya genelinde diğer para birimlerinin uzun yıllardır hiç olmadığı kadar düşük seviyelere gerilemesine neden oldu. Fed 450 milyar dolarlık takas imkânı sağladıktan sonra piyasalar biraz rahatlasa da baskı büyük ölçüde devam ediyor. Norveç Merkez Bankası 20 yıldan uzun süreden sonra ilk kez piyasaları yaptırım ile tehdit etti.Olağanüstü önlemler alabileceğini belirten Norveç Merkez Bankası'nın bu hamlesi Norveç kronunun petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından dolar karşısında üç haftadan kısa sürede yüzde 30 değer kaybetmesinin ardından geldi.Endişeler nedeniyle yatırımcılar ve şirketler likiditenin en yüksek olduğu para birimlerine kaçıyor.Buna ülkeler farklı tepkiler verdi. Danimarka kronu desteklemek adına faizi 15 baz puan artırırken Rusya ve Brezilya doğrudan dolar aldı. Güney Afrika da acil durumda müdahale edebileceğini belirtiyor.ING Bank müşterilerine "Şu anda sorunlara neden olan ve yatırımcıları küresel varlıkları satışa yönelten para birimi dolardır" bilgisini geçti. Danimarka Bankası ekonomistlerinden Frank Jullum 'evi arabayı satıp kron alın' çağrısı yaptı. Merkez bankalarının müdahaleleriyle ilgili tek sorunun bu hamleler için yeterli mühimmatın olmaması olduğu vurgusu yapıldı.