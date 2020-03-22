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şubelerinin çalışma saatleri değişiyor

Türkiye , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 22.3.2020 22:57 ABONE OL
İş Bankası şubelerinin çalışma saatleri değişiyor

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında şubelerdeki gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti.

Banka şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek. İş Bankası müşterileri işlemlerini İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallardan evden çıkmadan günün her saati gerçekleştirebiliyor.

İş Bankası'nın, konuya ilişkin aldığı tedbirler internet sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.

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İş Bankası şubelerinin çalışma saatleri değişiyor
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