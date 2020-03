Kırmızı ette üretim sıkıntısı yok

Koronavirüssalgını nedeniyle panikleyen ve evlerinde gıda stoğu yapmaya başlayan vatandaşlara üreticilerden uyarı geldi. Özellikle kırmızı ette üretim sorunu olmadığına dikkat çeken Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Ülkemizde kırmızı ette bir üretim sıkıntısı yok, onun için tüketicilerimizin paniğe kapılarak et stoğu yapmalarına gerek yoktur" dedi.Şu anda 50 milyon civarında küçükbaş hayvan olduğunu anlatan Çelik, "Tüketicilerimizin paniğe kapılarak et stoğu yapmalarına gerek yoktur. Tüketicilerimizin panik yapması durumunda fırsatçı ve kötü niyetli insanlara ithalat yolu açılmaktadır" diye konuştu.Çelik, açıklamasında besilik hayvan ve kırmızı et ithalatına gerek olmadığı konusuna da değinerek "Geçmişte olduğu gibi bugün de et sıkıntısı var diyerek kendi menfaatleri uğruna ithalat için fırsatçılık yapanlara itibar edilmemelidir. Sayın Bakanımızın duyarlılığı sayesinde herhangi bir ithalata an itibariyle ihtiyaç duyulmadığını ifade etmek istiyorum" dedi.