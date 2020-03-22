Kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne kadar, kimlere verilecek?

Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler ile ilgili bir son dakika haberi de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından geldi. Bakan Selçuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Corona virüsü sebebiyle maddi anlamda mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL'lik yardım yapılacağını duyurdu. Corona virüsü etkisiyle iş yerleri kapatılan patron ve çalışan, Bakanlık tarafından İŞKUR aracılığıyla desteklenecek. Peki İŞKUR kısa çalışma ödeneği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları ve diğer detaylara ilişkin merak edilenler…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yer alan kısa çalışma ödeneği; istihdamın korunması amacıyla yürürlüğe sokulan bir uygulamadır. Zorlayıcı sebepler, bölgesel veya sektörel bir kriz sebebiyle iş yerlerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azalması veya durma noktasına gelmesi halinde, istihdamın korunabilmesi için yapılan bir ödeme olarak tanımlanan kısa çalışma ödeneği kapsamında, çalışılamayan süre boyunca işçilere ödeme yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneği kapsamında son 12 ay boyunca asgari ücretli çalışanlar için bir yıllık prime esas kazançlarının aylık ortalaması kadar ödeme yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuruların kabul edilmesi için kısa çalışma talebinde bulunanların iş müfettişleri tarafından yapılacak incelemeler sonrasında taleplerinin uygun görülmesi gerekmektedir. İş yerinde çalışanlar açısından kısa çalışma başlangıç tarihinden itibaren işsizlik sigortası primlerinin üç yıl içinde en az 600 gün ödeme yapmış olması, iş müfettişleri tarafından yapılan çalışmaların sonucunda işçinin bilgilerinin kısa çalışmaya katılacakların listesinde yer alması gerekmektedir.