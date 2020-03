KOBİ’ler en fazla yazılım makine ve tıbbi ürün aradı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın son açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisindeki yerli ürün kullanım oranı son 63 yılın zirvesini gördü. Global ticaretteki sapmalar, döviz kurlarındaki dalgalanma ve son olarak dünya ekonomilerini alt üst eden Koronovirüs, Türkiye'deki yerli üretimde ve ihracat artışında yeni bir rekor getirdi. 2019'u ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85.9 oldu. Türkiye'de bu rakam son olarak 1957'de görülmüştü. 2020'nin ilk aylarında ise bu rakam daha da yükseldi. Çin'den gelen kargo trafiği yüzde 90'a varan oranda azaldı. Türkiye'deki imalatçılar da tedarik zincirleri için yerel firma arayışına girdi. İş dünyasının önde gelen bileşenleri tarafından yakın zaman önce İstanbul Sanayi Odası (İSO) desteğiyle İTÜ ARI Teknokent bünyesinde hayata geçirilen www. yerliara.com verilerine göre, yerli ürün ve tedarikçi arama sayısında (1 ocak – 18 şubat) yüzde 43 oranında bir artış yaşandı. Aynı zamanda iş dünyasının ilk arama motoru ve sosyal medyası olan sitede son 2 ayda 1 milyon arama gerçekleşti. Kullanıcılar en fazla yazılım ve makine sektörleri üzerine arama yaptı. Bunu sırasıyla İnşaat sanayisi, otomotiv, ağır sanayi ve veri merkezi aramaları izledi. Yerliara.com harita uygulamasında da 27 bine yakın kullanıcı yakınındaki üretim tesislerini inceledi.Türk şirketlerini Yerliara.com'da profil oluşturmaya davet eden platformun çözüm ortakları global ve yerel ekonomideki son gelişmeleri ise şu sözlerle değerlendirdi:1. Yazılım: 45.356 2. Makine Parça Ve İmalatı: 35.157 3. İnşaat Sanayisi Ürünleri: 25.255 4. Yakınımdaki Üreticiler: 27.505 5. Otomotiv: 18.014 6. Ağır Sanayi: 15.852 7. Veri Merkezi: 14.147 8. Parakende - Satış Sektörü: 12.541 9. Siber Güvenlik: 1150 10. Teknoloji Firmaları: 8500 11. Bulut: 8253 12. Robotik: 8001 13. Tarım: 7585 14. Veri Depolama: 7010 15. Elektronik Ödeme: 6900 16. Alt Yapı Ve Kurulum: 6550 17. Kalıp İmalatı: 6502 18. Kumaş: 6100 19. Robot: 4250 20. Elektrik: 4000 21. Plastik Üretim: 3802 22. Radar: 25002019 yılı genelinde, ihracat ailemiz 90 bin 617 firmaya ulaşmış durumda, ithalat yapan firma sayısı ile neredeyse on bin firmalık bir farkı yakalamış durumdayız. Türkiye Ekonomisinin dengelenme ve değişim süreci ihracatın gelişimi anlamında uygun bir zemin sağlıyor. Global ticarette yaşanan sapmalar Türkiye'nin üretimden gelen gücünün daha iyi anlaşılmasına olanak sağlıyor. Bu kapsamda Proje ve Dijital Dönüşüm Ofisi'ni açan TİM, sayıları 90 bini aşan ihracatçılara TİMMobil ve AloTİM uygulamaları ile 7/24 sorun çözecek, ihracat hacminin artması için destek verecek ve yeni pazarlara giriş için radar olacak. www.yerliara. com ile de ülke içindeki tedarik zincirlerinin dijitale taşınması sağlanacak.Kamu alımlarında yurt içinde üretilen ürünlerin tercih edilmesi ve yerli sanayinin desteklenmesi birçok sektörde dışa bağımlılığı azaltacak, ülkemizin uluslararası rekabet gücü üzerinde olumlu etkiler yapacaktır. Başkalarının ürettiği teknolojiyi tüketen olmaktan hızla çıkıp, kendi yüksek milli teknolojimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yaşanan son gelişmelerin milli teknoloji hamlesine katkı yapacağına inanıyoruz.Türkiye'de toplam işletmelerin yüzde %99,9'unu oluşturan KOBİ'lerin, hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı geleceğe hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerekiyor. Vodafone Business olarak İTÜ Vodafone Future Lab'de neredeyse tamamı yerli iş ortaklarımızla ürettiğimiz çözümlerle ile rekabete hazırlanmak isteyen, işini büyütmeyi hedefleyen her işletmeye destek oluyoruz. Dijitalleşme yolunda yerli ve milli ürün ekosisteminin büyümesi de en önemli önceliklerimizden biri. www.yerliara.com'un da bu ekosistemin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.Günümüz ekonomilerinde yerli üretimdeki katma değerin önemi her geçen gün artıyor. Bu gücümüzün görünür ve ulaşılabilir hale gelmesi çok önemli. Binlerce kilometre öteden tedarik ettiğiniz bir ürün, komşu bir fabrikada üretilebiliyor. Ancak çoğu firma bu bilgiye sahip değil. Bu kapsamda yerli ürünlerin kolay ulaşılabilir olması oldukça önemli. Öte yandan otomotiv tedarikinde gerek yerli oto çalışmaları gerekse de global konjonktür bize moral verir durumda.İTÜ ARI Teknokent olarak, Türkiye'de geliştirilen teknolojilerin görünür olması ve global arenada rekabet gücümüzü artırması için yoğun çaba harcıyoruz. İleri aşama girişimcilik merkezimiz İTÜ Magnet'te faaliyet gösteren www. yerliara.com da bu alana hizmet ediyor ve iş dünyasındaki önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Türkiye'de teknolojik ürün ve servisler üreten girişimcilerin global vitrini ve müşteriyle buluşma noktası olmasını diliyoruz.Otomotiv,havacılık, makine imalatı, kalıpçılık, savunma sanayi ibi bir çok sektöre hizmet ediyoruz. Tamamen ihracata çalışan firmalarımız var, ülkemizde üretildiğini bilmediğimiz nice katma değerli ürünler var. Yeterince tanıtımını yapamadığımızdan yanı başımızdaki üretilen ürünleri ithal ediyor bunun için zaman ve para kaybediyoruz. Yerliara.com çok büyük bir açığı kapatacak bir platform. Ana fabrikalar bu işi yapabilecek firma var mı diye sorarlarken, kobiler de yapacak iş arayışındalar. Biz de Tezmaksan olarak talaşlı imalat konusunda iş yaptıracaklarla iş yapmak isteyenler benzer bir platformda buluşturacağız. Yaz aylarında faaliyete geçecek parkurda.com ile kapasite israflarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Aynı vizyonda olan yerliara.com gibi platformlar dünyanın gittiği yeni iş modelleridir.İnşaatlarda yerli malzeme kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü ithal edilen malzemelerin büyük çoğunluğunu zaten kaliteli bir şekilde ülkemizde üretiyoruz. Tamamının da Türkiye'de yapılabileceğine inanıyoruz. Karar vericiler, taşıması zor ve maliyetli olan malzemeyi yerli kullanırken, içine akıl ve performans yüklenen malzemeleri ithal kullanma eğiliminde. İç pazarda da yerli malzemeye duyulacak güvenin artması şart. Mümkün olduğu kadar ihracatın arttığı, ithalatın azaldığı bir dengeyi kurmaya çalışmalıyız.Türkiye uzun vadeli stratejiler ortaya koymalı. Bugünkü global durum lehimize gözükse de bunun kalıcı hale getirmeliyiz. Yerli üreticiler arasındaki bağları güçlendirmeliyiz. Çözüm ortağı olduğumuz ve desteklediğimiz yerliara.com ile bu birliği pekiştirmeyi amaçlıyoruz.Son dönemde birçok sektörde yerli ürüne doğru kayış var. Özellikle makine sektöründe bunu yakından hissettik. Örneğin BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarında bu değişimi yakından hissettik. Fuara katılan firmaların yüzde 80'i imalatçı. Yerliara.com bu noktada imalatçılar için çok önemli bir platform oldu.Plastik sektörü, 2020 yılına moralli başladı. Üretimde yüzde 4 artış bekliyoruz. Yerli üretimin gücüne hiç olmadığımız kadar ihtiyaç var. Rakamlarımız da iyi gidiyor. Plastik mamul sektöründe 2019 yılında miktarda yüzde 8,1 artışla 1,4 milyon ton ve değerde yüzde 13,2 yükselişle 2,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verildi.Dijitalleşme ve yazılım sektörü global ticaretin en stratejik unsurları hale geldi. Bu konuda gücünü artıran ülkeler hızlı bir ivme ile yükselişe geçiyor. Burada bir diğer önemli unsur şirketlerin yerli yazılım gücüne sahip olması ve küresel ticarette bağımsız bir güce ulaşması gerekir. 2020'de bu yöndeki ivmenin artacağına inanıyoruz. Türkiye de şirketlerde verimi artırmak için de bir motivasyon oluşması gerekiyor.İMES'teki firmalarımız ülkemiz dâhilinde üretimlerini ve kalitelerini ispat etmiş firmalar. Birçoğu teknoloji ağırlıklı üretim gerçekleştiriyor. Savunma sanayine, sağlık alanına, otomotiv sektörüne üretim yapıyoruz. İnsan vücudunda kullanılan implantları, protezleri üreten, CNC makine ve teknolojik makine üreten otomotiv sanayine ürün ve hizmet sağlayan kuruluşlarımız mevcut.Kendi sanallaştırma teknolojisine sahip tek Türk bulut teknolojileri firması olarak Avrupa'nın önde gelen teknoloji markaları arasında Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı olma vizyonuyla faaliyet göstermekteyiz. Bilgi teknolojileri sektöründe bulut ve otomasyon teknolojileri ile tüm departmanların çağa ayak uydurabilmesi, dijital dönüşümün nimetlerinden faydalanabilmesi, maliyetlerini ve dışa bağımlılığını azaltabilmesi için Türkiye'ye yatırım yapıyoruz. 5 trilyon dolarlık bilgi teknolojileri pastasının 2022'de yaklaşık % 40'ının, 2028'de % 80 veya daha fazla oranların bulutla ilişkili olacağı ön görülürken, "bulut teknolojileri, yapay zeka ve E-ticaret" olmak üzere odaklandığımız üç alan ile pastadan payımızı almayı hedefliyoruz. Yerliara.com da, misyonunu ve vizyonunu bu bilinç etrafında oluşmuş yapıların yerli çözümlere olan mesafelerini ortadan kaldırıyor.KOBİ'leri, yazılım firmalarını ve girişimcileri bir araya getiren "yerliara.com" Türkiye'nin ilk yüksek teknolojili ürün, yazılım ve girişimci arama motoru ve sosyal medyası olarak dikkat çekiyor. Veri tabanında bugün itibarıyla 22 binden fazla firma ve on binlerce ürün barındıran "yerliara.com" Dijital pazarlamaya farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yerliara.com'un çözüm ortakları arasında İstanbul Sanayi Odası (İSO), İTÜ Arı Teknokent, İMSAD, TAYSAD, EVSİD, TİAD ve PAGEV gibi 20'ye yakın güçlü kurum yer alıyor. Yaklaşık 3 yıllık ön hazırlıkla alt yapısını oluşturan ve test yayınlarını tamamlayan "yerliara.com" için geniş kapsamlı saha araştırmaları ve binlerce fazla yüz yüze görüşme yapıldı.Ağaç işleme makinesi sektörü olarak son 5 yıldır cari açık vermeden ilerlemenin haklı gururunu yaşıyoruz. 2018'de aştığımız 100 milyon dolar barajını 2019 yılında da yakaladık ve ihracatın ithalatı karşılama oranı %203 olarak gerçekleşti. 15 yıl önce ihracatın sadece 9-10 milyon dolar olduğu sektörümüz, yeniliği ve teknoloji devrimlerini benimseyerek Avrupalı rakipleri ile uluslararası arenada rekabet edebilir duruma geldi. Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğu bu dönemde ağaç işleme makinesi sektörü olarak teknolojinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, dijital ortamda üyelerimize erişimi kolaylaştırmak ve katkıda bulunmak için yerliara.com ile işbirliği yaptık. Gelinen noktada makine sektörünün en çok arama yapılan kategorilerden biri olması ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gösteriyor.