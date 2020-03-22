Makarna üretim kapasitemiz çok yüksek

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle bazı vatandaşlar ihtiyacından fazla alışveriş yapınca makarna rafları boşalmıştı. Konuyla ilgili sevindiren haber ise Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Mutlu Makarnacılık Aş Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen'den geldi. Göymen, Türkiye'de makarna üretiminin iç pazar talebinin 4 katı kadar üretim gücüne sahip bir sektör olduğunu söylerken, fiyatlarda da herhangi bir zammın olmadığını vurguladı. Boşalan rafların hızla dolacağını ifade eden Göymen, vatandaşlardan rahat olmalarını istedi. Kendilerine gelen talebin normalin çok üzerinde olduğunu belirterek, "Mutlu Makarna A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen, marketlerde bir yoğunluk olduğu doğrudur. Çünkü iç pazardan bize gelen talep normalin çok üzerindedir. Fakat ben buradan milletimize herhangi bir şekilde problem olmadığını net olarak söyleyebilirim" dedi. Türkiye'deki iç pazar talebinin 4 katı kadar üretim gücüne sahip bir sektör olduklarının altını çizen Göymen, "Türkiye'deki makarna üretimi toplamda 2 milyon 500 bin tondur. Oysa iç pazar talebimiz 600 bin ton, yani neredeyse 4 katı kadar üretim gücüne sahip bir sektör var. Özellikle milletimizin rahat olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.Sadece firmalarının üretim kapasitesinin 450 bin ton olduğunu vurgulayan Göymen, "Biz firma olarak Türkiye'nin yerli sermayeli en büyük firmasıyız. Sadece Mutlu makarnanın üretim kapasitesi 450 bin ton seviyesinde hemen hemen tek başımıza iç pazarı karşılayabilecek güçtedir. Ve şu anda tüm sektörün elinde buğday ham madde stoku mevcut, kesinlikle tereddüt edilecek bir durum yok. Vatandaşlarımız rahat olsun raflardaki boşalmanın sebebi insanların hızlı tüketim yapması 1 paket yerine 5 paket almasından kaynaklanıyor. Biz bunların yerini hızlıca dolduruyoruz. Firma olarak aldığımız çeşitli aksiyonlar var. Sektör olarak öncelikle ihracat üretimimizi durdurup iç pazara yöneldik" ifadelerini kullandı.Sektör olarak kesinlikle ürünlerine zam yapmadıklarını söyleyen Göymen, "Sektörümüzün kesinlikle fiyatlarında değişiklik yoktur. Hiçbir sektör üyesi ürününe zam yapmadı. Geçen haftada sektörümüzün değerli üyeleri açıklamalar yaptı."