Patronlar işleri evden yönetiyor

Corona virüsü salgını yaşamın her alanını ciddi anlamda etkilemeye başladı. Salgın sürecinde ortaya koyduğu başarılı yönetimle her kesimin büyük takdirini toplayan Sağlık Bakanlığı'nın "Sorun küresel mücadele ulusal" uyarısına ülke genelinde vatandaşlar büyük destek verdi. Bakanlığın "Mümkün olduğu kadar evden çıkmayın, sosyal temasınızı azaltın" çağrısı ise geniş kesimlerden karşılık bulurken, süreç Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının da iş yapış biçimlerini baştan aşağı değiştirdi. Bakanlığın uyarılarını dikkate alan ve binlerce kişiye istihdam yaratan patronlar evden çalışmaya başladı. "Kendi yemeğini ve temizliğini kendi yapan patron da var, kendini evine kapatan da spor yapmadan güne başlamayan da… SABAH, "Bu işin ciddiyetini toplum olarak kavramalıyız" diyen patronlara virüs önlemlerini sordu…



SOSYAL MESAFEYİ KORUYORUM







Bülent Eczacıbaşı/ Eczacıbaşı Holding: Corona virüsüyle mücadelede önceliğimiz, çalışanlarımızın sağlığını korumak ve istihdam kaybı yaşamadan bu zorlu süreci aşmak. Önlemleri en üst düzeyde aldık, gelişmelere bağlı olarak ek tedbirleri de hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, ben ve üst yönetici arkadaşlarım dahil tüm ofislerimizde evden çalışma uygulamasına geçtik. Üretim tesislerimizde maksimum hijyen şartları için tedbirlerimizi artırdık. Çalışanlarımızın daha yoğun bir araya geldikleri yemekhane, servis gibi ortamlarda sosyal mesafeyi korumalarına dönük uygulamaları devreye aldık. Çalışanlarımıza yönelik tüm önerileri bireysel olarak da hayata geçiriyor, sosyal mesafeyi korumaya, uyku ve beslenme düzenime daha çok özen gösteriyorum.



HERKES KENDİSİNİN DOKTORU OLSUN







Ahmet Nazif Zorlu/Zorlu Holding: 15 günden bu yana bakanlığın önerilerini ciddi anlamda dikkate alıyorum. Son birkaç gündür de kendimi eve kapattım. Bunu yapmak benim için bir vatandaşlık görevi. Ülkesini seven herkes bunu yapmalı. Çünkü bana göre bu savaştan bile daha tehlikeli. Şirketlerimizde uzaktan çalışma imkânı olan herkes evinden çalışıyor. Ben de evden işleri takip ediyorum. Teknoloji artık hepimize bu imkânı veriyor. Bu süreçte herkes kendisinin doktoru olacak ve devletine yardım edecek. Beslenme, spor ve uykuya çok dikkat ediyorum. Mavi yakalı çalışanlarımız için de önlemler aldık. İşin her aşamasında hijyen kurallarına ve dezenfeksiyon işlemlerine büyük özen gösteriyoruz. Şoförler için de her türlü önlemi alıyoruz.



SKYPE'LA İŞ GÖRÜŞMESİ YAPIYORUZ







Demet Sabancı Çetindoğan/ Demsa Grup: Uzunca bir süredir yurtiçi, yurtdışı tüm toplantılarımı iptal ettim. İşi eve taşıdık, evi de eğlenceli bir hale getirdik. Skype üzerinden iş görüşmeleri yapıyoruz. Akşama doğru ise raporlamaları yapıyoruz. Zaten mağazalarımızı ve merkezimizi kapattık. Okumam gereken kitaplarım var, onları okuyorum. Kişisel hijyenin yanı sıra evdeki hijyene ve dezenfekte işlemlerine özen gösteriyorum. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak önemli. Sabah erken saatlerde çocuklarla spor yapıyoruz. Sağlıklı ve doğal besleniyoruz. Sık sık bitki çayı ve bol su tüketiyoruz. Uykumuza özen gösteriyoruz. Uyulması gereken tüm kurallara uyuyoruz. Sağlık Bakanlığımızı sıkı takip ediyorum. Gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz. Güçlü ve kuralcı olmalıyız. Bizler hem gen yapısı olarak sağlam bir milletiz. Ayrıca savaşçı bir ruha sahibiz. Sabırlı ve sağduyulu olup yapmamız gerekenleri yapmalıyız. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyanın bu zor dönemi en hızlı şekilde atlatılmasını dilerim. Sağlık çalışanlarımızı da yürekten alkışlıyorum.



EVDEN HABERLERİ TAKİP EDİYORUM







Hamdi Akın/Akfen Holding: 4 gündür Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesine uyarak evden çalışıyorum. Çalışanlarımız da işlerini evden yürütüyor. Ankara ofisimizin üçte birini tutuyoruz, İstanbul'da ise sadece 3 kişi haberleşme amacıyla dönüşümlü çalışıyor. Sonuçta çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Evimi dezenfekte ettirdim, sosyal teması kestim. Yapılmaması gereken hiçbir şeyi yapmamaya özen gösteriyorum. Sabah yürüyüşü yapıyorum, bol bol kitap okuyorum, film izliyorum ve TV'den gelişmeleri takip ediyorum.



YEMEĞİMİZİ KENDİMİZ PİŞİRİYORUZ







Nurten Öztürk/ Opet: Eşim Fikret Öztürk'le Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate alarak öncelikle kendimizi izole ettik. Bu kapsamda çevremizle sosyal teması keserek bir hafta önce Bodrum'daki evimize yerleştik. Çevresiyle görüşme ihtimali olan hiç kimseyle görüşmüyoruz bu süreçte. Bu nedenle evimizde yemeğimizi kendimiz pişirip yiyoruz, temizliğimizi kendimiz yapıyoruz. Bilgisayarımız ve telefonlarımızla işimizi takip ediyoruz. Yürüyüşlerimizi bile yalnız yapmayı tercih ediyoruz. Kızım ve çocukları da Bodrum'a gelecek, onlara ayrı ev açtık. Bu işin şakası yok. Herkes koruma tedbirlerine maksimum özen göstermek zorunda.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ ARTTI! İŞTE CORONAVİRÜS SEBEBİYLE KAPILARINI KAPATAN MAĞAZALAR

İŞTE CORONA VİRÜSÜ SEBEBİYLE ÜRETİMİ DURDURAN DÜNYA DEVLERİ!