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'dan flaş açıklaması

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında çok büyük bir önem sahip olan solunum cihazları ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 22.3.2020 13:50 ABONE OL

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında çok büyük bir önem sahip olan solunum cihazları ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Baykar olarak Biyosis firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik" dedi.

Bu cihazların gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılması ya da diğer ihtiyacı olan ülkelere gönderilmesi için devletin ilgili kurumlarına hediye edileceğini belirten Bayraktar, imkanları olanları da bu kampanyaya destek olmaya davet etti.

İşte Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı;

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Selçuk Bayraktar'dan flaş solunum cihazı açıklaması
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