Skolyoz hastaları için yerli fizik tedavi cihazı

Kocaeli'deki bir Ar-Ge firması tarafından skolyoz hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen "Spinamot" cihazı, fizik tedavi protokollerinde yer alan egzersizlerin terapistler tarafından daha fonksiyonel şekilde uygulanmasını sağlıyor. Firmanın genel müdürü Birol Topçu: "Mevcut durumda hastaların kendilerini belli bir yere dayamaları, yer çekimine doğru vücutlarını bükmeleri veya terapistin belli açılardan hastaya kuvvet uygulaması gibi düzensiz hareket eyleyicileri söz konusu. Bunu daha konforlu bir ortama aldık. Hastaya istediğimiz seviyeden kuvvet uygulayabilecek mekanik bir sistem oluşturduk, hastayı kontrol altına aldık"KOSGEB'in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında Kinetik Medikal firması tarafından 3 yıllık çalışma sonucu geliştirilen ve "Spinamot" adı verilen cihazla hastalara fizik tedavi protokollerinde yer alan, etkinliği kabul edilmiş skolyoz egzersizleri, terapistler tarafından daha fonksiyonel şekilde uygulanabiliyor.Skolyoz hastalarında üç boyutlu egzersizleri içeren özel tedavi metotları uygulayarak klinik uygulamada görülen iki önemli soruna çözüm getiren cihaz, omurga üzerinde etkili kuvvet uygulama zorluğunun ortadan kalkması ve eğriliğin tipine göre uygun egzersiz seçilmesi konusunda kolaylık sağlıyor.Mekanik düzenek ve yazılım destekli görsel yönlendirme sistemi olmak üzere 2 ana parçadan oluşan Spinamot sayesinde omurgaya üç boyutlu yapı üzerinde istenilen seviyede kuvvet uygulanabilirken hastalar da egzersizlerini doğru yönde yapabiliyor.

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