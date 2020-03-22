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haberi: Bakan Albayrak müjdeyi vermişti! 2000 kadroda detaylar belli oldu...

haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini vermişti. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda konuyla ilgili merak edilen sorulara cevap verildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.3.2020 22:47 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 22:49 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Albayrak müjdeyi vermişti! 2000 kadroda detaylar belli oldu...

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği 2000 kadro ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın @BeratAlbayrak tarafından müjdesi verilen 2000 kadro ile ilgili akıllara takılan sorulara yönelik cevaplar:" şeklinde infografik paylaşımında bulunarak konuyla ilgili detaylara yer verdi.

Bakan Albayrak, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." demişti.

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Son dakika haberi: Bakan Albayrak müjdeyi vermişti! 2000 kadroda detaylar belli oldu...
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