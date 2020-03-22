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'ten için iyileştirme talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , esnafa kullandırılan kredilerinin gecikme faiz oranlarının düşürülmesini ve kredi şartlarında iyileştirme yapılmasını istedi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 22.3.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 11:33 ABONE OL
TESK'ten esnaf kredileri için iyileştirme talebi

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerinde sorun yaşayan esnaf ve sanatkarların krediye ulaşabilmesi için etkin bir sicil düzenlemesi yapılması gerektiğini belirtti.

Bankalardan iyi gün değil kötü gün dostu olmasını isteyen Palandöken, esnafa destek olmanın tam zamanı olduğunu ifade etti.

Palandöken, esnaf ve sanatkarların üzerindeki kredi yükünün azaltılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ekonomide çarkların dönmeye devam edebilmesi için orta direk olan esnaf ve sanatkarlarımıza kredilerde kolaylık sağlanmalı. Esnafımız kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandığı kredilerin taksitlerini ödemeyi geciktirdiğinde yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu dönemde gecikme faiz oranları düşürülmeli."

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TESK'ten esnaf kredileri için iyileştirme talebi
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