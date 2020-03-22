Ülke genelinde dezenfeksiyon talepleri rekor artışta

Türkiye'nin hizmet alanında en büyük online platformu Armut, koronavirüs vakalarındaki gelişmelerin ardından, dezenfeksiyon hizmetleriyle ilgili verilerini takip etmeye devam ediyor. Armut. com üzerinden alınan verilere göre, son bir haftada dezenfeksiyon talepleri, bir önceki haftaya göre 116 kat arttı. Online hizmet sektörünün lideri Armut.com, geçtiğimiz hafta açıkladığı dezenfeksiyon hizmeti ile ilgili verileri güncelledi. Armut verilerine göre tüm zamanların en çok talebinin 16 Mart Pazartesi günü geldi. Bu günde yapılan talepler 2014- 2019 yılı arası yapılan tüm talepler toplamından fazla. Son bir haftada dezenfeksiyon taleplerinin bir önceki haftaya göre 116 katına çıktığı görülürken, en çok talebin ofislerde yapılacak dezenfeksiyon hizmetlerine geldiği belirtiliyor. Çalışmayı sürdüren iş yerlerinin sağlık tedbirleri kapsamında düzenli dezenfeksiyon hizmeti için talep oluşturduğunu belirtilirken, 1000 metrekare üzerindeki iş yerlerinin hizmet taleplerinin daha yüksek olduğunu söylemek mümkün.Armut.com verilerine göre dezenfeksiyon hizmetinde iş yeri taleplerini,apartman ve kuaförler izliyor. Sağlık tedbirleri kapsamında açık olan eczanelerde de dezenfeksiyon talepleri artış gösterdi. Dün (16 Mart) açıklanan uygulamaların ardından ev dezenfeksiyon talepleri artışa geçti.Armut'ta Türkiye genelinde hizmet veren 300'ün üzerinden dezenfeksiyon şirketi bulunuyor. Bu hassas zamanlarda tam kapasite çalışan hizmet verenler, hijyen koşullarını sağlamak için özverili bir şekilde tüm taleplerle ilgileniyorlar.