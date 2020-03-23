Altın fiyatları son dakika: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 24 Mart Salı Kapalıçarşı güncel ve canlı altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle piyasalardaki dalgalanmalar devam ederken, altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor. Bu noktada vatandaşlar Kapalıçarşı gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını araştırıyor. Son haftalarda çeyrek ve gram fiyatlarının oldukça değişken fiyat aralıklarında işlem görmesi buna sebep oluyor. Böyle olunca da 'gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun canlı olarak takip ediliyor. Zira, alış satış fiyatlarının Mart sonu itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, 24 Mart 2020 Salı gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Haberimizden, 24 Mart 2020 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.