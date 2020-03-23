Banka şubeleri 12.00-17.00 arasında açık olacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında, bankaların mesai saatlerinin 12.00- 17.00 olarak belirlenmesi yönünde tavsiye kararı aldı. TBB Yönetim Kurulu'nun açıklamasında, takdiri bankalara bırakılan karar için şunlar kaydedildi: "Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12.00-17.00 olarak belirlenmiştir" Bu açıklamanın ardından, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA, şubelerindeki gişelerden bugünden itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.