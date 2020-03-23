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Bankalar yeni mesai saati uygulamasına başladı

Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında bazı bankalar bugün 12.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışmaya başladı. önünde zaman zaman kuyruk oluştuğu görülürken, sırası gelen vatandaşlar tek tek içeri alındı.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 23.3.2020 14:07 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 14:25 ABONE OL
Bankalar yeni mesai saati uygulamasına başladı

Korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde bazı bankalara yeni düzenleme getirildi. Bankalar bugün itibariyle 12.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışmaya başladı. Mesai saatinin gelmesiyle görevliler sıra bekleyen vatandaşları içeriye alarak işlemini yaptı. Zaman zaman kuyruklar oluşurken, işlemleri biten kişilerin çıkmasının ardından sıradaki vatandaşlar tek tek içeriye alındı. Sırada bekleyen vatandaşların korona salgınından dolayı mesafe kurallarına dikkat etmeye çalıştığı görüldü.

Sıra bekleyen Ender Topbaş isimli vatandaş, mecbur kaldığı için dışarıya çıktığını ifade ederek, "Doğru bir karar aslında kimsenin dışarıya çıkmaması lazım herkes evinde olursa daha sağlıklı olur özellikle yaşlı insanların dışarıda olması doğru değil. Çok acil ihtiyacım elden ödemem olduğu için geldim. Maraton koşan biriyim 52 yaşındayım aslında benim burada olmam doğru değil ama herkes evinde istirahatini yapıp kararlara saygı duyması lazım" dedi.

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Bankalar yeni mesai saati uygulamasına başladı
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