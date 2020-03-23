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'dan son dakika hareketliliği: 23 Mart gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Son dönemlerde oldukça dalgalı seyreden ile ilgili son dakika hareketlilikleri yaşanıyor. Corona virüsü salgını piyasaları da derinden etkilerken, 'Gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. 'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları, piyasaların ilk işlem gününde hafta içi de en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor. Peki, gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Haberimizden, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı bilgisi ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 23 Mart hakkında canlı ve güncel rakamları görebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 07:59 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 23 Mart gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Düşüş sürüyor! Serbest piyasalar için haftanın ilk işlem günü yaşanırken başta olmak üzere son dakika hareketlilikleri de devam ediyor. Bilindiği üzere, dolar ile beraber bu sarı metalin anlık durumu ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Son haftalarda çeyrek ve gram fiyatlarının oldukça değişken fiyat aralıklarında işlem görmesi buna sebep oluyor. Böyle olunca da 'gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun canlı olarak takip ediliyor. Zira, alış satış fiyatlarının Mart sonu itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, 23 Mart 2020 Pazartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Haberimizden, 23 Mart 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 23 Mart gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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