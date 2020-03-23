Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları hareketliliği: 23 Mart gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Düşüş sürüyor! Serbest piyasalar için haftanın ilk işlem günü yaşanırken Kapalıçarşı başta olmak üzere altın fiyatları son dakika hareketlilikleri de devam ediyor. Bilindiği üzere, dolar ile beraber bu sarı metalin anlık durumu ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Son haftalarda çeyrek ve gram fiyatlarının oldukça değişken fiyat aralıklarında işlem görmesi buna sebep oluyor. Böyle olunca da 'gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun canlı olarak takip ediliyor. Zira, alış satış fiyatlarının Mart sonu itibarı ile kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, 23 Mart 2020 Pazartesi gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Haberimizden, 23 Mart 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.