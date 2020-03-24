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maaşı yatan iller! hangi illerde yattı? 24 Mart 2020

Mart ayında en fazla araştırılan konular arasında yer alan maaşı merak ediliyor. Bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı vatandaşların ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen yardım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca veriliyor. Bakanlık tarafından il il yatırılan sosyal yardım sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Buna göre; hangi illerde yattı? yatan iller sorgula!

Giriş Tarihi: 24.3.2020 16:16 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yattı? 24 Mart 2020

Muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımlarına destek olunması amacıyla verilen sosyal yardımlardan biri olan maaşı yatan iller Mart ayında araştırılan konular arasında yerini aldı. E-Devlet üzerinden yapılacak olan maaşlar, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 24 Mart 2020 tarihi itibarıyla 38 ilde yatırıldı. Buna göre; haberimizin içerisinden yatan illeri sorgulayabilir, konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 24 MART 2020

Mart ayında en çok sorgulananlar arasında yerini aldı. 24 Mart tarihi itibarıyla 38 ilde evde bakım maaşı yatırıldı. Buna göre; haberimizin içerisinden konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yattı? 24 Mart 2020
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