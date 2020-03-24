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Fatih sondaj gemisi açıklarında

'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi, 'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demir attı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 24.3.2020 20:11 ABONE OL
Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında

Bölgede çalışmalarını tamamlayan Fatih, yeni lokasyon ve ikmal hazırlığı için Taşucu Limanı açıklarına geldi. Kıyıya yaklaşık 500 metre uzaklıkta demirleyen ve havanın kararmasıyla ışıklarını açan Fatih, ihtişamlı görüntüsüyle dikkati çekti.

Yaklaşık 12 bin 200 metre sondaj derinliği kapasitesine sahip 229 metre uzunluğundaki gemi, ikmal hazırlıklarının ardından yeni lokasyonuna gidecek. Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalgada bile sabit kalarak operasyonlarını yürütebiliyor.

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Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında
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