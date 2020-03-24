Fed’den piyasaya ‘sınırsız’ tedbir

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomiye destek sağlamak amacıyla sınırsız varlık alımı dahil yeni tedbirler açıkladı. Fed'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının ABD ve dünya genelinde önemli zorluklara neden olduğuna dikkati çekildi. Ekonominin ciddi aksamalarla karşılaştığı belirtilen açıklamada, iş kayıplarının sınırlandırılması ve hızlı toparlanmanın sağlanması için kamu ve özel sektörde sert tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Fed'in, hanehalkı ve işletmelere kredi akışı ile maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini desteklemeye yönelik tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu kaydedildi. Ayrıca konut kredisine dayalı menkul kıymet alımlarına ticari konut kredisine dayalı menkul kıymet alımlarının da dahil edileceği bildirildi.