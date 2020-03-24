Kiptaş vatandaşın borcunu erteledi

İstanbulBüyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ salgın hastalık nedeniyle ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borçlarını erteledi. Silivri 3. Etap Sosyal Konut Projesi, Çatalca Sosyal Konut Projesi, Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Projesinde dönüşüme tabi tutulan hak sahipleri için nisan ve mayıs borçlandırma taksitleri ertelendi. Nisan ayına ait taksit ödemeleri haziranda, mayısa ait taksit ve ara ödemeler ise temmuzda tahsil edilecek. Bu erteleme işlemleri nedeniyle vatandaşa temerrüt faizi yansıtılmayacak.