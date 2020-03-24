Kısa çalışma ödeneği nedir ve nasıl alınır? 2020 Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları bugün itibarıyla başlıyor. Corona virüsü salgınından olumsuz etkilenerek iş kaybı yaşayan işletmeler, İŞKUR'a elektronik ortamda başvuru için gerekli belgeleri ibraz ederek başvurularını tamamlayacak. Başvurular ile ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak. Başvuruların uygunluk tespiti yapıldıktan sonra uygun görülen kişilere ödeme yapılacak. Corona virüsü salgın sebebiyle mağduriyet yaşaması muhtemel kişiler ve işletmeler için önceden alınan kısa çalışma ödeneği kararı doğrultusunda patron ve çalışanlar İŞKUR tarafından desteklenecek. Peki İŞKUR kısa çalışma ödeneği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları ve diğer detaylara ilişkin merak edilenler…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yer alan kısa çalışma ödeneği; istihdamın korunması amacıyla yürürlüğe sokulan bir uygulamadır. Zorlayıcı sebepler, bölgesel veya sektörel bir kriz sebebiyle iş yerlerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azalması veya durma noktasına gelmesi halinde, istihdamın korunabilmesi için yapılan bir ödeme olarak tanımlanan kısa çalışma ödeneği kapsamında, çalışılamayan süre boyunca işçilere ödeme yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneği kapsamında son 12 ay boyunca asgari ücretli çalışanlar için bir yıllık prime esas kazançlarının aylık ortalaması kadar ödeme yapılacak.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.

Buna göre; 2020 yılı için ödenecek bir günlük kısa çalışma ödeneği en az 58,86 TL oluyor. Aylık ödeme tutarı ise en fazla 4,414,40 TL.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuruların kabul edilmesi için kısa çalışma talebinde bulunanların iş müfettişleri tarafından yapılacak incelemeler sonrasında taleplerinin uygun görülmesi gerekmektedir. İş yerinde çalışanlar açısından kısa çalışma başlangıç tarihinden itibaren işsizlik sigortası primlerinin üç yıl içinde en az 600 gün ödeme yapmış olması, iş müfettişleri tarafından yapılan çalışmaların sonucunda işçinin bilgilerinin kısa çalışmaya katılacakların listesinde yer alması gerekmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Kısa çalışma ödeneği, iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödeniyor.

Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılacak.