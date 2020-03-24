Vatandaşa ve şirketlere nefes aldıracak hamle

Hükümetin açıkladığı 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin ardından bankalar da corona virüsü salgınının ekonomideki olumsuz etkilerinin azaltılması için düğmeye bastı. Hem vatandaşa hem şirketlere rahat nefes aldıracak destek paketlerini açıklamaya başladılar.

Vatandaşların işsiz kalmasının önüne geçmek, üretim ve işgücü piyasasını virüsün etkisinden kurtarmak için Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nde (FİKKO) alınan tedbirler çerçevesinde ilk harekete geçen kamu bankaları oldu. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ı özel bankalar takip etti. Ziraat Bankası firmalara ilave kredi limiti tahsis edecek. 31 Mart'ta ödenmesi gereken bireysel ve kurumsal kredi ödemeleri ertelendi.

Nakit akışı bozulanların kredi ödemeleri 6 ay ödemesiz dönemle yeniden yapılandırılacak. Vakıfbank, kredi yapılandırmadan, kredi ödemelerinde esneklik sağlanmasına kadar 9 maddelik bir paket açıkladı. Kamu bankalarının ardından açıklama yapan İş Bankası da salgın sebebiyle mali bünyesi bozulan şirketlere destek verileceğini, bireysel müşterilerin de kredi kartı, ek hesap ödemesi ve tüketici kredilerinin 3 ay öteleme imkanı getirileceğini bildirdi. Üç kamu bankasının başlattığı destek adımlarına özel bankalar da katıldı. İş Bankası, Akbank ve QNB Finansbank da ekonomiye destek olacaklarını açıkladı.







GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüs salgınının ekonomiye olan etkilerini azaltmak, vatandaşlarımızın işsiz kalmasının önüne geçebilmek ve işgücü piyasamızı ayakta tutmak için devreye almayı sürdürdüğümüz tedbirler kapsamında kamu bankalarımız da sorumluluklarının gereğini yerine getiriyor. Alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu dinamik süreçte gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Devlet-millet ve iş dünyası el ele bu badirenin üstünden geleceğiz. Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum" dedi.



KDV SÜRELERİ DE ÖTELENDİ

Bakan Berat Albayrak, dün ayrıca KDV beyanname verme ve ödeme sürelerinin ötelendiğini duyurdu. Albayrak, "Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan- Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak" değerlendirmesini yaptı.







HALKBANK

6 AY ÖDEMESİZ YAPILANDIRMA İMKÂNI

* 31 Mart'a kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile tüketiciler bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.

* Esnaf ve sanatkârlar kullandıkları kredilerin; nisan, mayıs ve haziranda vadeleri gelecek anapara ve faiz ödemelerini, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyecek.

* Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayanlara, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz dönem, turizm gibi sektörlerde 12 aya kadar uzatılabilecek.

* Personel maaşlarını Halkbank'tan ödeyen firmalara, istihdamlarını şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, gelecek 3 aylık dönem boyunca personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilecek.

* Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi amacıyla, genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit tahsis edilecek.







ZİRAAT BANKASI

HEM VATANDAŞIN HEM ŞİRKETİN BORCU ÖTELENİYOR

* 31 Mart'ta ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri doğrultusunda borçları ötelenecek.

* Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayanların kredileri 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere uygun vadelerle yapılandırılacak.

Turizm gibi sektörlerde 12 aya kadar ilave süre tanınacak.

* Personel maaşlarını, Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmalar, Şubat 2020 itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamışsa önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek.

* Banka, kredili müşterilerine Ziraat üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerini artırıp, ilave nakit kredi limiti tahsis edecek.

* Şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal kredi kartı limitleri artırılacak.







VAKIFBANK

9 MADDELİK PAKET AÇIKLADI

* Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran 2020'ye kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak.

* İstihdamını koruyana '3 aylık maaş gideri' kadar uzun vadeli kredi kullandırılacak.

* İşletmelerin mevcut kredileri kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacak.

* Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü krediler, 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacak.

* Firmaların yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitleri artırılarak. Bunlardan yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkânı verilecek.

* Firmalara ait Business Kartlar'da limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasiteleri artırılacak.

* VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığı artırılarak, nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkânı sağlanacak.

* Vatandaşların kredi talepleri VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanacak.

* Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemeleri 3 aya kadar ötelenecek.







İŞ BANKASI

BORCU 3 AY KOŞULSUZ ERTELEYECEK

* 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyan tüm müşterilerinin anapara, faiz ve taksit ödemelerini ilave koşul aranmaksızın 30 Haziran'a öteleyecek.

* Sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destekleri verecek.

* KOBİ'lere gerekirse ilave limit açılacak.

* İstihdamını azaltmayan şirketlerin 3 aylık maaş ödemelerine ilave limit tahsisiyle katkı sağlanacak.

* EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan'a kadar hiçbir ücret alınmayacak.

* Banka müşterilerinin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerini anında artıracak.

* POS ve ÖKC (ödeme kaydedici cihaz) ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek.

* Tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay öteleme imkânı getirilecek.







ZİRAAT KATILIM

3 AYLIK PERSONEL MAAŞI KADAR LİMİT AÇACAK

* Ticari ve bireysel müşterilerinin 31 Mart'a kadar ödenmesi gereken taksit, kâr payı ve anapara ödemelerini öteleyecek.

* Nakit akışı bozulan veya bozulması öngörülen müşterilerin paketleri 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere yeniden yapılandıracak. Turizm gibi sektörlerde süre 12 aya çıkacak.

* Personel maaşlarını, banka üzerinden ödeyen firmalara istihdamlarını korumaları şartıyla 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkânı verilecek.

* Şirketlere işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limitler açılacak.



VAKIF KATILIM

BİREYSEL VE TİCARİDE ÖTELEME

* Bireysel ve kurumsal fon kullananlar talep ederse 30 Hazirana kadarki taksit ödemelerine esneklik sağlanacak.

* İşletmelerin kullandığı mevcut fonlar, nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılacak.

Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlerde 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacak.

* Personel maaş ödemesini Vakıf Katılım'dan yapanlara istihdamlarını koruma amaçlı "3 aylık maaş gideri" kadar 1 yıl vadeli fon kullandırılacak



DENİZBANK

30 HAZİRANA ERTELENDİ

* Bireysel ve ticari müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

* EFT ve havale işlemlerini ücretsiz yapacak.

* ATM'lerden günlük para çekme limiti ücretsiz 5000 TL'ye kadar yükseltildi.







AKBANK

KREDİSİNİ ÖDEYEMEYENE KOLAYLIK

* Bireysel ve tüzel müşterinin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecek.

* EFT ve havale işlemleri 30 Nisan'a kadar ücretsiz olarak yapılabilecek.

* Müşterilerin banka ATM'lerinden günlük para çekme limiti kart ile ücretsiz 5.000 TL ve ek olarak Akbank Mobil'den QR kod ile ücretsiz 5.000 TL olmak üzere 10.000 TL'ye çıkarılmıştı. Bu uygulamanın süresi 30 Nisan'a uzatıldı.

* Ortak ATM'lerden para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemler 30 Nisan'a kadar ücretsiz olacak.



QNB FİNANSBANK

KREDİLERDE DESTEK OLACAK

* Bireysel ve kurumsal müşterilerinin kredilerine erteleme desteği sunacak. Ödeme sıkıntısı çekenlerin kredi anapara, faiz ve komisyon ödemeleri 3 ay ertelenecek.

* Salgından dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren ve nakit akışı bozulan firmalara 6 ay ile 1 yıl ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma imkânı sağlanacak.



YAPI KREDİ

PAKETİ DEVREYE SOKTU

* Bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri, talep edilmesi halinde, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenecek.

* Bireysel ve tüzel müşterilerin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerinin mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ek limit çıkartılması için çalışılacak.

* Mobil, Yapıinternet şubesi ve ATM'lerden EFT/havale ve kartsız para yatırma/çekme işleminden 1 ay ücret alınmayacak.

EMEKLİ İÇİN YÜZDE 50 ZAM! ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN 1752 TL ÖDEME! İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA TÜM DETAYLAR