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'dan kamu sağlık çalışanlarına destek

, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerinin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB ve 500 dakika konuşma tanımlayacak.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 24.3.2020 18:00 ABONE OL
Vodafone'dan kamu sağlık çalışanlarına destek

Vodafone açıklamasına göre, şirket, koronavirüs salgınıyla mücadele eden kamu sağlık çalışanları için harekete geçti.
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilecek listede yer alan kamu sağlık sektöründe görevli Vodafone'luların hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, şunları kaydetti:

"Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Virüsle mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Vodafone olarak, hayatlarını bizim için riske atan kamu sağlık çalışanlarının yanındayız. Bu doğrultuda, kamu sağlık sektöründe görevli müşterilerimizin hatlarına mevcut paketlerine ek olarak ücretsiz 5 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımlayacağız. Bu mücadeleyi hep birlikte ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz."

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Vodafone'dan kamu sağlık çalışanlarına destek
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