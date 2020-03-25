5 bankadan daha borç ötelemesi

Koronavirüsün ekonomiye etkisini azaltmak için kamu bankalarının başlattığı destek paketlerine özel bankaların desteği sürüyor. Garanti BBVA, koşul aramadan, kredi anapara, faiz ve taksit ödemelerini 30 Haziran 2020'ye kadar öteleyecek. Banka, ticari kredilerde mevcut kredilerin anapara ödemelerini 6 aya kadar uzatılabilme; sonrasında ise firmaların nakit akışına göre yapılandırma imkanı getirecek. Bireysel müşterilerin tüketici kredileri ve ek hesap ödemelerini 3 ay erteleyecek. Kuveyt Türk, tüzel müşterilerinin taksit ödemeleri, anapara ve kâr payı dahil 3 ay öteleyecek. Aynı ötelemeden bireysel müşteriler de yararlanacak. Emlak Katılım da bireysel ve kurumsal müşterilerine 31 Mart'a kadar yapılması gereken taksit, kâr payı ve anapara ödemelerinde erteleme olanağı sunacak. Erteleme kapsamında uygun vadeli yapılandırma da sağlanacak. TEB, bireysel ve kurumsal müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek. Türkiye Finans Katılım da bireysel ve ticari müşterilerinin taksit ödemelerini 30 Haziran'a kadar erteleyecek. Şekerbank da müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini, mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar erteleyeceğini belirtti.