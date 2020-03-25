Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 7 milyar liralık asgari ücret desteği müjdesini verdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olsun. Gazilerimizin beklediği, düzenleme de kanunlaştı. Biz birlikte Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüse karşı istikrar kalkanı oluşturacak önlem paketinde yer alan maddeler, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Torba Kanunu'na eklenerek kabul edildi. Bu maddeler arasında, kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme de yer aldı. Kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırılarak, 600 gün 450 güne, 120 gün de 60 güne indirildi. Böylece virüs nedeniyle çalışmalarına ara veren firmalara işçi çıkarmamaları için destek olunacak. Teklife eklenen düzenlemelerden biri de en düşük emekli maaşının bin 500 TL'ye çıkarılması oldu. Bu düzenleme de kabul edilerek yasalaştı. Kredi kartına sicil affı getirecek torba yasada ayrıca karşılıksız ve sahte çekten hapis cezası alanlara 3 yılda borcunu ödeme imkanı verilecek.Turizm için de paket hazırlanıyor. Hizmet sektörlerini de kapsaması beklenen pakette teşvikler, tesislerin orman payı, tesis katılım bedelleri, irtifa hakkı, ecri misil gibi başlıklar bulunacak.