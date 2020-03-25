Eğitim sigortasına ilgi artıyor

39'U

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, eğitim sigortasının önemine değinerek, bu sigorta ürününe olan talebin arttığını belirtti. Eğitim sigortası, anaokulundan başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar tüm eğitim seviyelerini kapsıyor. Sigortalı çalışanlar ve serbest meslek sahipleri eğitim sigortası yaptırdıklarında sigorta için ödedikleri primleri gelir vergisinden düşebiliyor. Atilla Benli, şunları söyledi: "Eğitim sigortası bu yolculukta karşılaşılabilecek her türlü beklenmeyen duruma karşı çocukların eğitimini güvence altına alan bir sigorta ürünü. Anaokulundan başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar tüm eğitim seviyelerini kapsıyor. Eğitim sigortası teminatları kapsamına giren risklerde, ebeveynlerin bir kaza sonucu hayatlarını kaybetmeleri veya kalıcı bir sakatlığa maruz kalma durumları yer alıyor. Poliçeler, 'vefat teminatı' ve 'sürekli sakatlık teminatı' olarak düzenleniyor. Bazı sigorta şirketleri bu şekilde eğitim sigortası poliçesini düzenlerken, bazıları ise ebeveynin vefatının yanı sıra hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet teminatlarını da eğitim sigortası kapsamına alabiliyor."TÜRKIYE' de 0-24 yaş arası bireyler 2018 yılı itibarıyla toplam nüfusun yüzde 39'unu oluşturuyor. TÜİK'in yaptığı projeksiyonlara göre ise 2060 yılında 0-24 yaş arası nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 30 civarında olması öngörülüyor. Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2018 yılı verilerine göre yüzde 18.7'lik Avrupa Birliği ortalamasıyla karşılaştırıldığında genç bir nüfusa sahip olduğumuzu belirten Benli, "Buradan yola çıkarak, eğitim konusunun önümüzdeki yıllarda da ülke gündeminde hep ön sıralarda olacağını görebiliriz" dedi.