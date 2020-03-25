Evde bakım parası hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller! 25 Mart 2020

Muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımlarına destek olunması amacıyla verilen sosyal yardımlardan biri olan evde bakım maaşı yatan iller Mart ayında araştırılan konular arasında yerini aldı. E-Devlet üzerinden yapılacak olan maaşlar, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 25 Mart 2020 tarihi itibarıyla 38 ilde evde bakım maaşı yatırıldı. Buna göre; haberimizin içerisinden evde bakım parası yatan illeri sorgulayabilir, konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 25 MART 2020

Evde bakım parası yatan iller Mart ayında en çok sorgulananlar arasında yerini aldı. 24 Mart tarihi itibarıyla 38 ilde evde bakım maaşı yatırıldı. Buna göre; haberimizin içerisinden konu ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.