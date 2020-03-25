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nedir? Kimler İşe Devam Kredi Desteğinden yararlanabilecek?

Bugün üç kamu bankası işletme sermayesi ihtiyaçları için ‘İşe Devam Kredi’si desteğini hayata geçireceklerini duyurdular. Bu gelişmelerin üzerine merak edilen konular arasında ‘ nedir?’ sorusu yer aldı. Özellikle İşe Devam Kredi Desteği ile ilgili merak edilen hususlardan bir tanesi de bu krediden kimlerin yararlanabileceği konusu oldu. Haberimizin içerisinde ‘ ve Kimler İşe Devam Kredi Desteğinden yararlanabilecek?’ sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 25.3.2020 15:28 ABONE OL
İşe Devam Kredi Desteği nedir? Kimler İşe Devam Kredi Desteğinden yararlanabilecek?

Üç kamu bankası yaptığı açıklama ile kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların sermaye ihtiyaçlarını karşılayacak 'İşe Devam Kredi Desteği'ni hayata geçirdiğini duyurdu. Bu noktada kredi desteğinden kimlerin faydalanabileceği ve ödeme yöntemleri ile ilgili ayrıntılar merak edilirken, konuyla ilgili detaylar da belli oldu. Peki, İşe Devam Kredi Desteği nedir? İşe Devam Kredi Desteği'nden kimler yararlanabilecek? İşte bu soruların yanıtları…

İŞE DEVAM KREDİ DESTEĞİ NEDİR?

Kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için hayata geçireceği kredi türüdür.

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İşe Devam Kredi Desteği nedir? Kimler İşe Devam Kredi Desteğinden yararlanabilecek?
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