İşe Devam Kredi Desteği nedir? Kimler İşe Devam Kredi Desteğinden yararlanabilecek?

Üç kamu bankası yaptığı açıklama ile kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların sermaye ihtiyaçlarını karşılayacak 'İşe Devam Kredi Desteği'ni hayata geçirdiğini duyurdu. Bu noktada kredi desteğinden kimlerin faydalanabileceği ve ödeme yöntemleri ile ilgili ayrıntılar merak edilirken, konuyla ilgili detaylar da belli oldu. Peki, İşe Devam Kredi Desteği nedir? İşe Devam Kredi Desteği'nden kimler yararlanabilecek? İşte bu soruların yanıtları…

İŞE DEVAM KREDİ DESTEĞİ NEDİR?

Kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için hayata geçireceği kredi türüdür.